SOL

Fondato da ex ingegneri di Qualcomm, Intel e Dropbox alla fine del 2017, Solana è un protocollo di Proof-of-Stake (PoS) delegato a catena singola il cui focus è quello di offrire scalabilità senza sacrificare decentralizzazione o sicurezza. Il protocollo Solana è progettato per agevolare la creazione di app decentralizzate (DApp). Al centro della soluzione per la scalabilità di Solana vi è un orologio decentralizzato chiamato Proof-of-History (PoH), costruito per risolvere il problema dell’orario nelle reti distribuite dove non ne esiste una singola fonte affidabile. Grazie al modello di consenso ibrido innovativo, Solana ha attirato l'attenzione di trader sia piccoli che istituzionali. Un focus importante della Fondazione Solana è rendere disponibile la finanza decentralizzata su scala più ampia.

NomeSOL

ClassificaNo.6

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0238%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)501.61%

Fornitura in circolazione527,989,508.66527486

Fornitura massima∞

Fornitura totale603,434,445.6623689

Tasso di circolazione%

Data di emissione2020-03-23 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico294.33494870928604,2025-01-19

Prezzo più basso0.505193636791,2020-05-11

Blockchain pubblicaSOL

Settore

Social media

