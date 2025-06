SGC

KAI: Sangokushi Taisen - Battle of Three Kingdoms represents a landmark fusion of SEGA's iconic Sangokushi Taisen franchise with cutting-edge blockchain technology developed by industry pioneer double jump.tokyo. The project features SGC, a governance and utility token represented in-game as "SGCP (Points)." Players earn SGCP through PvP gameplay, which can then be used to purchase additional card packs or be traded on the game's marketplace.

NomeSGC

ClassificaNo.1763

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.20%

Fornitura in circolazione2,048,250,000

Fornitura massima10,000,000,000

Fornitura totale10,000,000,000

Tasso di circolazione0.2048%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.007676324559124294,2025-06-13

Prezzo più basso0.000856032347872946,2025-06-20

Blockchain pubblicaBSC

