RX

Striving to build the most trusted and rewarding Real-World Asset Finance (RWAfi) platform and community, RealtyX bridges property rights with the power of DeFi. Backed by strategic partnerships with leading RWA players, such as Plume Network, Defactor, and selected for the prestigious Hong Kong Cyberport Incubation Program, RealtyX continues to lead the charge in bringing tangible value to Web3 Economy.

NomeRX

ClassificaNo.3829

Capitalizzazione di mercato$0,00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0,00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)%0,00

Fornitura in circolazione0

Fornitura massima1.000.000.000

Fornitura totale1.000.000.000

Tasso di circolazione0%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.025969186407798956,2025-03-21

Prezzo più basso0.007213186906933556,2025-05-21

Blockchain pubblicaETH

IntroduzioneStriving to build the most trusted and rewarding Real-World Asset Finance (RWAfi) platform and community, RealtyX bridges property rights with the power of DeFi. Backed by strategic partnerships with leading RWA players, such as Plume Network, Defactor, and selected for the prestigious Hong Kong Cyberport Incubation Program, RealtyX continues to lead the charge in bringing tangible value to Web3 Economy.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.