PEPE

Pepe è stanco di guardare tutti giocare alla patata bollente con le infinite monete derivate Shiba, GME, Turbo, Ass, Floki, Moon Inu. Il tempo degli Inu è finito. Ora tocca a lui, il meme più riconoscibile al mondo, iniziare il suo regno come re dei meme. Pepe è qui per rendere di nuovo grandi le memecoin. Con il suo lancio stealth senza prevendita, tasse zero, LP di cui è stato fatto burning e contratto rinunciato, $PEPE è una moneta per il popolo, per sempre. È alimentato da pura potenza meme: lascia che $PEPE ti mostri la strada. Confidiamo in Lord Kek.

NomePEPE

ClassificaNo.28

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0013%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.00%

Fornitura in circolazione420,689,899,653,543.56

Fornitura massima420,690,000,000,000

Fornitura totale420,689,899,653,543.56

Tasso di circolazione0.9999%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.000028247247045764,2024-12-09

Prezzo più basso0.000000000010627701,2023-04-14

Blockchain pubblicaETH

Settore

Social media

