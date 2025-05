MX

MX TOKEN (MX) è un asset digitale decentralizzato sviluppato dalla piattaforma MEXC basato sulla blockchain Ethereum. Come token nativo di MEXC, l’obiettivo principale di MX è fornire agli utenti un'esperienza di trading sicura e stabile, e diventare un leader nel settore. I titolari di MX hanno diritto a diversi vantaggi su MEXC, come ricompense per il possesso di MX, votazioni, abbonamenti scontati e airdrop gratuiti per le votazioni ai nuovi listing.

NomeMX

ClassificaNo.149

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0001%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)11.10%

Fornitura in circolazione92,748,334

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale416,185,834

Tasso di circolazione0.0927%

Data di emissione2018-06-30 00:00:00

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta0.0092 USDT

Massimo storico5.85335603455073,2024-04-09

Prezzo più basso0.0420566690384,2019-11-25

Blockchain pubblicaETH

