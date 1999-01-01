MGO

Mango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.

NomeMGO

ClassificaNo.

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima0

Fornitura totale10,000,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico,

Prezzo più basso,

Blockchain pubblicaMANGO

IntroduzioneMango Network｜Multi-VM Omni-Chain Infrastructure Network Integrates the core advantages of Move & OPStack| Support MoveVM &EVM. Mango Network is a L1 with a Multi-VM Omnichain Infrastructure Network, primarily addressing multiple pain points such as fragmented user experience and liquidity in Web3 applications and DeFi protocols. Over 29.745K TPS, it integrates the core advantages of OPStack technology and Move, building an efficient blockchain network that supports cross-chain communication and multi-virtual machine interoperability, providing developers and users with secure, modular, and high-performance Web3 infrastructure.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da e non devono essere considerati come consigli di investimento.

MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.
Cerca
Preferiti
MGO/USDT
MGO
----
--
Max sulle 24h
--
Min sulle 24h
--
Volume sulle 24h (MGO)
--
Importo 24h (USDT)
--
Grafico
Info
Libro degli ordini
Trading di mercato
Libro degli ordini
Trading di mercato
Libro degli ordini
Trading di mercato
Trading di mercato
Spot
Ordini aperti（0）
Cronologia degli ordini
Cronologia di trading
Posizioni aperte (0)
MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.MEXC è la strada più semplice per entrare nel mondo delle criptovalute. Esplora il principale exchange di criptovalute al mondo per acquistare, fare trading e guadagnare criptovalute. Fai trading di Bitcoin BTC, Ethereum ETH e più di 3,000 altcoin.
MGO/USDT
--
--
‎--
Max sulle 24h
--
Min sulle 24h
--
Volume sulle 24h (MGO)
--
Importo 24h (USDT)
--
Grafico
Libro degli ordini
Trading di mercato
Info
Ordini aperti（0）
Cronologia degli ordini
Cronologia di trading
Posizioni aperte (0)
Loading...