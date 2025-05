MELANIA

Melania memes are digital collectibles intended to function as an expression of support for and engagement with the values embodied by the symbol MELANIA. and the associated artwork, and are not intended to be, or to be the subject of, an investment opportunity, investment contract, or security of any type. https://melaniameme.com/ is not political and has nothing to do with any political campaign or any political office or governmental agency.

NomeMELANIA

ClassificaNo.247

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.0001%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)6.26%

Fornitura in circolazione549,998,360.188454

Fornitura massima0

Fornitura totale999,998,262.188457

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico13.732949556597482,2025-01-20

Prezzo più basso0.30371034500187793,2025-05-06

Blockchain pubblicaSOL

Settore

Social media

