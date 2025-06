MANTIS

Mantis aims to simplify cross-chain transactions by providing a seamless environment that abstracts away the complexities of navigating between various DEX platforms and bridges. Through its unified interface, users can effortlessly access assets across chains, starting with Solana and Ethereum. Powered by a robust searcher/solver network, Mantis ensures optimal pricing and execution for every transaction. Beyond benefiting end users, Mantis offers developers a powerful avenue to integrate cross-chain infrastructure into their applications.

NomeMANTIS

ClassificaNo.9246

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.00%

Fornitura in circolazione0

Fornitura massima100,000,000

Fornitura totale100,000,000

Tasso di circolazione0%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.058329547016077815,2025-02-21

Prezzo più basso0.005073399964631568,2025-06-19

Blockchain pubblicaSOL

Settore

Social media

