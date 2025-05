KRY

Krayon Network is the Art Investment Platform applying Blockchain & AI technologies. Krayon enables artists, investors, galleries, and administrators worldwide to demonstrate and trade their works of art and assess their collections, eventually leading to the development of a system that is both effective and simple to use for determining art value. By applying blockchain, Krayon Network creates a decentralized environment. All fine arts in Krayon Network are methodically filed on the blockchain. Anonymity, transparency, and liquidity are all guaranteed, and appraisal, authentication, and information asymmetry may be addressed.

