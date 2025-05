JPROOF

$JPROOF is a new cryptocurrency built on the Solana blockchain, claiming to go beyond typical meme coins by opposing the traditional financial system. Its promotion emphasizes decentralization and resistance against the current financial elites, while also asserting endorsement from the controversial figure Stew Peters.

NomeJPROOF

ClassificaNo.

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima0

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico,

Prezzo più basso,

Blockchain pubblicaSOL

Introduzione$JPROOF is a new cryptocurrency built on the Solana blockchain, claiming to go beyond typical meme coins by opposing the traditional financial system. Its promotion emphasizes decentralization and resistance against the current financial elites, while also asserting endorsement from the controversial figure Stew Peters.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da e non devono essere considerati come consigli di investimento.