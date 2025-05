FULA

Functionland's network is revolutionizing the $650B+ AI infrastructure and cloud storage market by slashing 60% of the overhead costs tied to central data centers. By harnessing unused computing resources, Functionland offers a decentralized, cost-efficient solution with unmatched user control and privacy. Bridging Web2 and Web3, we're building the first-ever data logistics platform to power the future of storage and compute.

NomeFULA

ClassificaNo.4884

Capitalizzazione di mercato$0,00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0,00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0,00%

Fornitura in circolazione0

Fornitura massima2 000 000 000

Fornitura totale2 000 000 000

Tasso di circolazione0%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.009157296776226667,2025-04-02

Prezzo più basso0.003466358781102183,2025-05-21

Blockchain pubblicaBASE

Settore

Social media

