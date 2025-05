ETHF

Ethereumfair (ETHF) is an innovative Proof of Work (PoW) public blockchain that enables users to leverage AI computational power for PoW mining, positioning ETHF as a true "AI-native token." By combining meme culture with advanced AI technology, Ethereumfair aims to provide a stable, efficient, and decentralized blockchain ecosystem for its users and developers. Through the collaborative efforts of its miners and community, it has achieved enhanced network performance and fostered strong community engagement.

NomeETHF

ClassificaNo.4600

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.00%

Fornitura in circolazione0

Fornitura massima0

Fornitura totale210,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico20.72892674671695,2022-09-16

Prezzo più basso0.004475860012881291,2024-10-06

Blockchain pubblicaDIS

IntroduzioneEthereumfair (ETHF) is an innovative Proof of Work (PoW) public blockchain that enables users to leverage AI computational power for PoW mining, positioning ETHF as a true "AI-native token." By combining meme culture with advanced AI technology, Ethereumfair aims to provide a stable, efficient, and decentralized blockchain ecosystem for its users and developers. Through the collaborative efforts of its miners and community, it has achieved enhanced network performance and fostered strong community engagement.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.