Coupon Assets (CA) is a platform coin initiated by RADAR LAB (USA) and issued in March 2018, the value of CA token issuance is that its highly liquid crypto digital asset (an equity token asset) based on the global financial market with financial attributes, bonds and promissory notes with anti-counterfeit saku source!

NomeCA1

ClassificaNo.1399

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)18.95%

Fornitura in circolazione9,671,260

Fornitura massima270,000,000

Fornitura totale270,000,000

Tasso di circolazione0.0358%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico1.7091320800046876,2024-11-01

Prezzo più basso0.1615430304068605,2024-09-06

Blockchain pubblicaETH

Social media

