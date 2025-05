BUCKAZOIDS

Buckazoids first appeared in the 1989 sci-fi adventure game Space Quest III, developed by Sierra On-Line. In the game, these gold coins—featuring a vertical "₿" symbol and numeric denominations—served as universal intergalactic currency. Players used them to purchase gear, pay for transportation, and trade with alien merchants. They can be considered an early example of a "decentralized" digital currency within a virtual world.

