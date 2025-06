BCHEM

MEET THE FUTURE OF CHEMISTRY BLOCKCHAIN. Transform chemistry research with AI, digital technology and automation. Drive innovation in the chemical industries. As Bitchemical Technologies, we have combined blockchain applications with the chemical industry since our establishment in 2020. As of 2023, we started our work to offer artificial intelligence applications, the technology of the future, to the service of the chemical industry.

NomeBCHEM

ClassificaNo.4804

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima1,000,000,000

Fornitura totale1,000,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.012940842266744523,2025-01-22

Prezzo più basso0.000230504944635482,2025-05-25

Blockchain pubblicaBSC

