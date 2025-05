APT

Aptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

NomeAPT

ClassificaNo.33

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato0.001%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)38.97%

Fornitura in circolazione632,789,958.9475794

Fornitura massima∞

Fornitura totale1,152,186,685.8574219

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico19.90315084342996,2023-01-30

Prezzo più basso3.086972917064586,2022-12-29

Blockchain pubblicaAPTOS

IntroduzioneAptos is a Layer 1 blockchain built with safety and user experience in mind, enabling developers to build scalable, future-proof applications.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.