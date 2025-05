AP3X

APEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

NomeAP3X

ClassificaNo.3801

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0.00%

Fornitura in circolazione0

Fornitura massima3,000,000,000

Fornitura totale3,000,000,000

Tasso di circolazione0%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico0.25266104433191,2025-04-21

Prezzo più basso0.1724587904830853,2025-03-13

Blockchain pubblicaAP3X

IntroduzioneAPEX is the native token of the Apex Fusion ecosystem, minted exclusively on the Prime network. It powers transactions, staking, and governance across the interconnected blockchain networks. The supply and inflation rate are managed by Prime validators and a decentralized governance system. The smallest unit of APEX is DFM. When bridging between Cardano-based and EVM-based chains, token amounts are rounded down, with the difference included in the bridging fee. APEX ensures seamless value transfer across the ecosystem while supporting security, liquidity, and network operations.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da cmc e non devono essere considerati come consigli di investimento.