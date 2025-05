AIDEV

AI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEVA, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEVA, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.

NomeAIDEV

ClassificaNo.

Capitalizzazione di mercato$0.00

Capitalizzazione di mercato completamente diluita$0.00

Quota di mercato%

Vol. di trading/cap. di mercato (24h)0

Fornitura in circolazione--

Fornitura massima0

Fornitura totale400,000,000

Tasso di circolazione%

Data di emissione--

Il prezzo al quale l'asset è stato emesso per la prima volta--

Massimo storico,

Prezzo più basso,

Blockchain pubblicaBASE

IntroduzioneAI Dev Agent is a no-code, AI-powered platform that lets anyone turn simple ideas into fully functional products — from games and websites to apps and more. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEVA, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups. Creators can instantly launch their own tokens, paired to $AIDEVA, setting up independent economies and raising funds like Web3-native startups.

Settore

Social media

etfindex:mc_etfindex_sourceDisclaimer: i dati sono forniti da e non devono essere considerati come consigli di investimento.