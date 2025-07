Contratto di servizio di MEXC DEX+

D) Ti preghiamo di notare che alcuni utenti residenti in giurisdizioni specifiche potrebbero non accedere al Servizio, tra cui Corea del Nord, Cuba, Sudan, Siria, Iran, Cina continentale, Singapore, Stati Uniti, Regno Unito, Hong Kong, regioni dell'Ucraina controllate dalla Russia (attualmente comprese le regioni di Crimea, Donetsk e Luhansk), Sebastopoli e Canada (complessivamente denominati "Paesi vietati"). L'elenco di cui sopra non è esaustivo e potrebbe essere soggetto a modifiche unilaterali da parte di MEXC senza preavviso.

C) Utilizzando i prodotti DEX di MEXC e i relativi servizi di trading (il "Servizio" o i "Servizi"), si ritiene che tu abbia letto, accettato e compreso appieno i termini e le condizioni del presente Contratto e i termini indicati nei documenti legali (comprese le eventuali revisioni pubblicate da MEXC di volta in volta). Se l'utente non accetta i termini o le condizioni stabiliti nel presente Contratto o nei documenti legali, è invitato a cessare immediatamente l'utilizzo dei servizi. Continuando a utilizzare i servizi, si ritiene che l'utente abbia accettato incondizionatamente i termini e le condizioni stabiliti nel presente Contratto e nei documenti legali nella loro interezza.

F) L'utente accetta che il servizio è una versione iniziale del prodotto e non è ancora completamente verificato. Non siamo responsabili di eventuali perdite che potresti subire, né abbiamo alcun obbligo di risarcire o indennizzare eventuali asset digitali persi, in relazione all'uso di tali prodotti o servizi prototipali.

E) L'utente accetta di utilizzare i servizi solo per scopi legittimi e di non utilizzare i servizi come mezzo di non conformità alle leggi applicabili. Accetti inoltre di rispettare il presente Contratto, i termini di servizio, tutte le regole, i termini e qualsiasi altro avviso o accordo pertinente pubblicato e aggiornato da MEXC di volta in volta, compresi gli annunci, le istruzioni procedurali, le informazioni sui rischi e altre regole e termini.

D) Gli asset digitali che appaiono nei listing in evidenza dei nostri servizi sono determinati da vari fattori, tra cui, a titolo esemplificativo, la loro posizione in classifica su piattaforme di analisi dei dati degli asset digitali riconosciute dal settore, come coingecko.com, la performance di un asset digitale sui servizi e le nostre politiche relative agli listing in evidenza. L'utente comprende e accetta che non appoggiamo né promuoviamo alcun asset digitale attraverso alcuno dei listing in evidenza. Abbiamo il diritto di aggiungere, modificare, aggiornare o rimuovere qualsiasi asset digitale da uno qualsiasi dei listing in evidenza o dai servizi a nostra esclusiva discrezione.

C) Puoi collegare il tuo portafoglio digitale personale per utilizzare i servizi MEXC DEX+. In tal caso, la chiave privata e la frase mnemonica vengono create e archiviate esclusivamente sotto la tua responsabilità. Né MEXC né alcun fornitore di servizi di terze parti autorizzato hanno accesso al tuo portafoglio. Sei l'unico responsabile di tutte le transazioni che coinvolgono il tuo portafoglio, indipendentemente dalla tua approvazione o autorizzazione. Ti assumi la piena responsabilità per qualsiasi conseguenza derivante da esse.

B) I portafogli digitali possono avere varie caratteristiche decentralizzate della tecnologia blockchain. Questi servizi decentralizzati sono diversi dalle istituzioni finanziarie bancarie. L'utente comprende e accetta che MEXC non è responsabile della conservazione della sua chiave privata e della seed phrase. La tua chiave privata e la tua frase mnemonica sono state affidate a un fornitore di servizi terzo debitamente autorizzato. Accetti e comprendi inoltre che è tua esclusiva responsabilità mantenere la riservatezza e la sicurezza del tuo account MEXC e della tua password e che sei responsabile di tutte le attività condotte nel tuo account MEXC (tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, la divulgazione di informazioni, il rilascio di informazioni, il clic online per il consenso o l'invio di vari accordi sulle regole, il rinnovo online di accordi o l'acquisto di servizi, ecc.). L'utente si assume la piena responsabilità di tutte le azioni e le dichiarazioni fatte utilizzando i propri account e password

A) I servizi consistono in aggregatori che consentono di fare trading di determinati asset digitali attraverso una varietà di reti blockchain ("Blockchain di terze parti"). Nell'esecuzione dei servizi, MEXC funge da piattaforma di visualizzazione delle informazioni e da agente che effettua un ordine di vendita o di acquisto (un "Ordine") su debita istruzione dell'utente. Tuttavia, MEXC non garantisce il completamento di tali ordini né garantisce che tali ordini vengano effettuati in tempo.

C) Commissioni di servizio. Ti preghiamo di notare che MEXC non applica attualmente alcuna tariffa ("Commissioni di servizio"), ma ci riserviamo il diritto di addebitarti commissioni di servizio in futuro. Potremmo addebitare all'utente determinate commissioni di servizio per la fornitura dei servizi. Le commissioni di servizio possono essere una percentuale dell'importo delle transazioni effettuate attraverso i servizi. Le commissioni di servizio applicabili saranno detratte dall'importo della transazione come pagamento per l'utilizzo dei Servizi da parte dell'utente. Il tariffario dei servizi sarà pubblicato di volta in volta sulla nostra piattaforma e ci riserviamo il diritto di aggiornare tale tariffario, se del caso, a nostra esclusiva discrezione.

Disclaimer sui rischi

A) I Servizi consentono di fare trading di strumenti finanziari altamente complicati e volatili e il trading degli stessi può esporre l'utente a una serie di rischi, tra cui, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i rischi di cybersicurezza e il rischio di perdite, e suggeriamo all'utente di rendersi conto dei rischi connessi. Utilizzando i servizi, si ritiene che l'utente sia consapevole dei rischi connessi.

B) Sei consapevole e accetti che quando riscatti o accedi ai tuoi asset digitali, il tempo effettivamente necessario per ricevere gli asset digitali nel tuo portafoglio digitale può variare, e gli asset digitali ricevuti e visualizzati sul tuo portafoglio digitale saranno definitivi. MEXC non è responsabile per eventuali perdite derivanti da quanto sopra.

C) L'utente accetta di farsi carico di tutte le perdite derivanti da proprie colpe o errori, tra cui, a titolo esemplificativo ma non esaustivo: non essere in accordo con le operazioni di richiesta di transazione, non condurre transazioni tempestive attraverso i nostri servizi, dimenticanza o perdita delle impostazioni di sicurezza dell'account, password craccate, il proprio computer violato o hackerato da altri, e/o inserimento dell'indirizzo sbagliato per trasferire o ricevere asset digitali.

D) Utilizzando il servizio tramite il collegamento a un portafoglio non controllato da MEXC o dai suoi fornitori di servizi di terze parti autorizzati, l'utente riconosce e accetta di assumersi tutte le conseguenze e le responsabilità derivanti da qualsiasi transazione originata o connessa al servizio. Né MEXC né i suoi fornitori di servizi di terze parti autorizzati saranno responsabili per eventuali perdite, danni o transazioni non autorizzate derivanti da tale utilizzo.

E) L'utente comprende e accetta che quando utilizza i servizi, può accedere e utilizzare blockchain di terze parti. MEXC non sarà responsabile di alcuna perdita causata dall'uso o dall'accesso a blockchain di terzi. MEXC non sarà responsabile per eventuali perdite sostenute a causa di vulnerabilità del contratto, incidenti di hacking, sospensione, interruzione o cessazione dell'attività, bancarotta, sospensione anomala o cessazione delle operazioni di blockchain di terzi o altri rischi potenziali. Inoltre, l'utente accetta di sostenere tutte le perdite che potrebbe subire a causa dei suddetti rischi. Se l'utente subisce perdite a causa dei suddetti rischi, comprende e accetta che qualsiasi asset digitale eventualmente conservato nel suo portafoglio digitale possa andare definitivamente perduto.

F) Il Servizio può anche contenere link o funzionalità per accedere o utilizzare siti web di terze parti ("siti web di terze parti") e applicazioni ("applicazioni di terze parti"), o altrimenti visualizzare, includere o rendere disponibili contenuti, dati, informazioni, servizi, applicazioni o materiali di terze parti ("materiali di terze parti"). Qualsiasi link a siti web di terze parti nei servizi non implica che MEXC approvi i prodotti, i servizi, le informazioni e le dichiarazioni di non responsabilità ivi forniti, e MEXC non garantisce l'accuratezza delle informazioni ivi contenute. Quando clicchi su un link a un sito web o a un'applicazione di terze parti, o accedi e utilizzi un sito web o un'applicazione di terze parti, sebbene potremmo non avvisarti che hai abbandonato i nostri servizi, sei soggetto ai termini e alle condizioni (incluse le informative/politiche sulla privacy) di un altro sito web o destinazione. Tali siti web, applicazioni di terze parti e materiali di terze parti non sono sotto il controllo di MEXC e potrebbero essere applicazioni "aperte" per le quali non è possibile alcun ricorso. MEXC non è responsabile per siti web, applicazioni e materiali di terze parti. MEXC fornisce link a questi siti web e applicazioni di terze parti solo per comodità e non esamina, approva, monitora, avalla, garantisce o rilascia alcuna dichiarazione in merito ai siti web o alle applicazioni di terze parti, ai loro prodotti o servizi o ai materiali di terze parti associati. L'utente utilizza tutti i link presenti nei siti web, nelle applicazioni e nei materiali di terze parti a proprio rischio e pericolo. MEXC non sarà responsabile per eventuali perdite causate dall'utilizzo di tali prodotti e servizi di terze parti su siti web e applicazioni di terze parti. MEXC e ciascun sito web e applicazione di terze parti sono entità giuridiche indipendenti e il presente Contratto non costituisce alcuna forma di agenzia, partnership o rapporto di cooperazione tra le parti. MEXC e ciascun sito web e applicazione di terze parti saranno responsabili per i rispettivi reclami, debiti e controversie derivanti dall'esecuzione dei rispettivi contratti e accordi.

G) Malfunzionamenti della Blockchain di terze parti. L'utente comprende e accetta che se MEXC o una o più blockchain di terze parti non possono funzionare correttamente o i servizi sono interrotti a causa delle seguenti condizioni, e l'utente non è in grado di utilizzare i servizi o non può impartire comandi o eseguire operazioni o transazioni correlate, inclusi, a titolo esemplificativo, guasti, ritardi, interruzioni, mancanza di risposta del sistema, risposta ritardata del sistema, o qualsiasi altra circostanza anomala e/o inaspettata, MEXC non sarà responsabile per eventuali perdite. Tali circostanze includono, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

Blockchain di terze parti che sospendono, interrompono e/o terminano la propria attività, chiudono e/o sospendono o terminano in modo anomalo i servizi;

Sospensione del servizio a causa di manutenzione annunciata da MEXC o da blockchain di terze parti;

Il sistema non riesce a trasferire i dati;

Eventi di forza maggiore che portano alla sospensione della blockchain di terze parti;

Interruzione o ritardo del servizio della blockchain di terze parti derivante da hacking, virus informatici, adeguamenti o guasti tecnici, aggiornamenti del sito web, problemi bancari, chiusure temporanee derivanti da normative legali o governative, ecc;

Interruzione o ritardo del servizio della blockchain di terze parti causati da un sistema informatico danneggiato, difettoso o incapace di funzionare normalmente;

Perdite derivanti da problemi tecnici che non possono essere previsti o risolti dalla tecnologia esistente nel settore;

Perdite subite dall'utente o da altri terzi che derivano da colpe o ritardi di terzi;

Le perdite subite da te o da terze parti derivanti da eventi di forza maggiore causati da circostanze oggettive imprevedibili, inevitabili e/o irrisolvibili.

Sei consapevole e accetti che le ragioni sopra citate possono portare a transazioni anomale, fluttuazioni dei prezzi, fluttuazioni del mercato, interruzioni del mercato e altre possibili circostanze anomale. Sei inoltre consapevole che la presente informativa sui rischi non è e non può essere completa o esaustiva. MEXC può rifiutarsi di eseguire i tuoi ordini in base alle circostanze reali. Inoltre, l'utente comprende e accetta che MEXC non sarà responsabile di alcuna perdita derivante da o correlata a una qualsiasi delle suddette circostanze.

Promemoria speciale: utilizzando i nostri servizi, si ritiene che tu abbia accettato di gestire da solo i potenziali rischi, di valutare il valore e i rischi dell'investimento in asset digitali e di sostenere i possibili rischi finanziari di perdere tutti i tuoi investimenti. Si ritiene che tu abbia accettato di prendere in considerazione le tue condizioni finanziarie e la tua capacità di tolleranza al rischio prima di condurre qualsiasi trading a margine, e riconosci chiaramente i rischi dell'investimento in asset digitali. Sei consapevole del fatto che potresti ottenere profitti o subire perdite quando ti impegni nel trading a margine di asset digitali. Il promemoria sui rischi contenuto nel presente Contratto non elenca tutti i rischi connessi al trading a margine di asset digitali. Ti consigliamo di avere una chiara comprensione di ciò e di ricordare che tale investimento può comportare rischi elevati e si raccomanda un investimento prudente.