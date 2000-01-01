Diventa parte della rete globale di trader P2P ad alte prestazioni che alimentano MEXC
Programma esclusivo per trader P2P proattivi
Pubblica annunci competitivi, mantieni liquidi i mercati e consenti all'ecosistema MEXC di sbloccare premi mensili garantiti.
Fai crescere il tuo business P2P con noi
Ottieni premi mensili fino a 1,000 USDT per aver fornito liquidità su MEXC P2P
Vantaggi
Premi mensili garantiti
Rimani attivo, pubblica annunci e fornisci liquidità a prezzi competitivi. Ricevi pagamenti USDT fissi ogni mese in base alle tue prestazioni.
Maggiore visibilità
Ottieni un posizionamento prioritario nel mercato P2P per aumentare il flusso degli ordini e accrescere la tua esposizione al trading.
Supporto dedicato per l'account
Accedi direttamente a un rappresentante regionale MEXC per l'onboarding, la risoluzione delle controversie e un servizio personalizzato.
Come guadagnare un reddito
Rimani attivo, mantieni competitivi i tuoi annunci e mantieni prestazioni costanti per ottenere pagamenti più elevati.
Aumenta l'attività
Rimani costantemente online per aumentare la portata e il coinvolgimento degli annunci.
Aumenta la competitività degli annunci
Offri prezzi migliori per attrarre più acquirenti e incentivare i trading.
Aumenta il tasso di completamento
Mantieni tempi di risposta rapidi e un buon servizio per conquistare la fiducia degli utenti.
Più contribuisci, più guadagni.
Puoi guadagnare fino a 1000 USDT al mese; l'importo finale del premio varia in base al mercato e potrebbe essere soggetto a revisione.
Chi può presentare domanda?
Un trader P2P attivo che sta cercando di guadagnare premi mensili stabili pubblicando annunci regolari
Un commerciante su un altro exchange che sta cercando maggiore visibilità e incentivi
Un trader individuale pronto a passare da acquirente a commerciante e iniziare a guadagnare dall'attività di annunci
Un partner per la crescita del mercato che sta aiutando gli utenti a entrare nel nostro ecosistema P2P e portando volume organico
Pronto per iniziare a guadagnare con MEXC?
Come funziona?
1
Fai richiesta
Compila il modulo di domanda e allega la prova dell'attività di commerciante su un'altra piattaforma, incluso il volume di trading recente. Questo ci aiuterà a valutare la tua esperienza e affidabilità.
Richiedi
2
Revisione della richiesta
Il nostro team esamina le candidature settimanalmente. A causa dei limiti del programma, solo un numero selezionato di commercianti viene accettato per ogni mercato, al fine di garantire la sostenibilità dei premi.
3
Accetta e sali a bordo
Le richieste vengono esaminate settimanalmente. Per preservare l'integrità del programma, la partecipazione è limitata a un numero selezionato di commercianti per regione.
4
Inizia a guadagnare
Inizia a pubblicare regolarmente annunci di vendita a prezzi competitivi per continuare a beneficiare e ricevere i tuoi premi di liquidità mensili.
Esplora il programma partner di liquidità di MEXC
Per ulteriori informazioni, contatta direttamente il rappresentante MEXC dedicato.