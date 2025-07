Regole dell'evento

1 . Questo evento è aperto solo agli utenti che hanno completato la verifica KYC. Puoi controllare lo stato della tua verifica qui

2 . Questo evento è aperto solo agli utenti che acquistano criptovalute in JPY tramite carta di credito/debito o bonifico bancario.

3 . I nuovi utenti sono coloro che non hanno mai effettuato alcun deposito su MEXC. Effettua il tuo primo acquisto di criptovalute di almeno 100 USDT equivalenti per ricevere 10 USDT. I premi sono limitati a 400 utenti, assegnati in base all'ordine di arrivo.

4 . Ogni settimana, gli utenti saranno classificati in base al totale degli acquisti di criptovalute effettuati in JPY tramite carta di credito/debito o bonifico bancario, con l'importo convertito nel suo equivalente in USDT. I primi 10 utenti riceveranno premi in cashback come segue: il 1° posto riceverà 300 USDT; dal 2° al 3° posto, 150 USDT ciascuno; e dal 4° al 10° posto, 50 USDT ciascuno. In caso di parità nell'importo degli acquisti, la classifica sarà determinata dal numero di transazioni, con gli utenti che hanno effettuato più transazioni classificati più in alto.

5 . L'idoneità verrà verificata dopo la fine dell'evento. Gli utenti che non soddisfano i requisiti di posizione non potranno qualificarsi per i premi.

6 . MEXC esaminerà rigorosamente tutti gli utenti. Qualsiasi utilizzo di metodi tecnici, come script, bot, azioni ripetute o automazione per la registrazione o l'attività dell'account, comporterà la squalifica immediata. Questa regola si applica anche se vengono utilizzati metodi impropri solo in fasi specifiche della registrazione o della partecipazione. Inoltre, gli utenti che si impegnano in attività SEO fuorvianti, in particolare con parole chiave come "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" o "MEXC OTC", saranno anch'essi squalificati dall'evento.

7 . Queste regole entreranno in vigore il 0. MEXC si riserva il diritto di rivedere i termini dell'evento e di intraprendere le azioni necessarie, anche nei confronti degli utenti e dei loro asset, in caso di comportamenti dannosi o di uso improprio della piattaforma.

8 . I premi verranno distribuiti entro 7 giorni lavorativi dalla fine di ogni ciclo dell'evento e assegnati in base alla classifica finale.

9 . Tutti i partecipanti devono rispettare rigorosamente i Termini di servizio di MEXC. MEXC si riserva il diritto di squalificare qualsiasi utente coinvolto in comportamenti fraudolenti o abusivi durante l'evento, inclusa la registrazione di più account o qualsiasi altra attività correlata a scopi illegali o fraudolenti.

10 . MEXC si riserva il diritto di interpretazione finale per questi termini. Ti preghiamo di notare che questi termini potrebbero essere rivisti o l'evento potrebbe essere annullato senza preavviso. Rimani informato controllando regolarmente gli aggiornamenti di questi termini e i dettagli dell'evento.