Ricevi una posizione futures del valore equivalente in caso di deposito riuscito
Carta di credito/debito
Deposito Fiat
Bonifico bancario
Richiedi il bonus futures e apri una posizione
Dopo aver completato il pagamento, richiedi il tuo bonus futures e apri una posizione. Puoi selezionare la coppia di trading e la direzione.
Regole dell'evento
Regole di distribuzione dei premi
• Sono ammessi solo i depositi fiat effettuati tramite carta di credito/debito, bonifico bancario o deposito fiat. I pagamenti di terze parti e i trasferimenti interni non sono supportati.
• I premi verranno convertiti in USDT in base al valore equivalente dell'USDT all'orario di completamento dell'ordine (non all'orario di piazzamento dell'ordine).
• La distribuzione dei premi termina il: ()
• Per partecipare all'evento, l'importo minimo dell'ordine deve essere superiore a 100 USDT.
• Devi raggiungere l'importo minimo dell'ordine futures per richiedere il premio. Le richieste non andranno a buon fine se questo requisito non viene soddisfatto.
• Una volta richiesto, gli utenti ricevono un bonus pari al 2% del deposito (max 500 USDT), che aprirà automaticamente una posizione in modalità margine isolato al prezzo di mercato in una delle sei coppie futures USDT-M.
• Gli utenti con posizioni aperte o ordini in sospeso nella stessa coppia non possono richiedere il rimborso. Controlla il tuo portafoglio futures prima di richiedere il rimborso.
Regole per l'utilizzo delle posizioni di airdrop di futures
1.Richiedi l'airdrop di posizioni futures sulla pagina dell'evento, quindi vai alla pagina di trading di futures per visualizzarlo immediatamente.
2.Gli utenti possono aggiungere margine all'airdrop di posizione per aumentare i potenziali profitti, impostare ordini TP/SL o chiudere la posizione. Dopo la chiusura, se l'airdrop di posizione genera profitto, il PNL realizzato verrà accreditato sul conto futures dell'utente, mentre il margine rimanente dell'airdrop verrà automaticamente revocato. Se l'airdrop di posizione subisce una perdita (senza aggiunta di margine), la perdita massima è limitata alla posizione airdrop stessa. Per maggiori dettagli, consulta le linee guida ufficiali./it-IT/learn/article/usage-instructions-for-futures-bonus-position-airdrop-and-vouchers/2
Regole per la verifica
1. Gli utenti devono depositare utilizzando il proprio metodo di pagamento. Per i depositi tramite bonifico bancario, assicurati che il codice di riferimento sia inserito correttamente.
2. MEXC implementa rigorose procedure di verifica per tutti gli utenti. Qualsiasi utilizzo di manipolazione tecnica, inclusi ma non limitati a script elettronici, bot, operazioni ripetitive o registrazioni di account automatizzate, comporterà la squalifica immediata. Questa politica verrà applicata severamente, anche se tali metodi verranno utilizzati solo in fasi specifiche dell'iscrizione o della partecipazione. Inoltre, anche gli utenti che compiono pratiche SEO fuorvianti, in particolare quelle che utilizzano parole chiave, come "MEXC Buy", "MEXC Login", "MEXC Official" o "MEXC OTC", verranno squalificati dall'evento.
3. MEXC si riserva il diritto di interpretare i termini finali di questo evento e di agire in modo appropriato per contrastare attività dannose o l'abuso della piattaforma.
4. Tutti gli utenti partecipanti devono attenersi rigorosamente ai Termini di servizio di MEXC. MEXC si riserva il diritto di squalificare gli utenti coinvolti in attività fraudolente o abusive durante l'evento, inclusa la registrazione di più account o il coinvolgimento in qualsiasi attività correlata a scopi illegali o fraudolenti.
5. MEXC si riserva i diritti di interpretazione finale per questi termini. Ti preghiamo di notare che questi termini potrebbero essere rivisti o l'evento potrebbe essere annullato senza preavviso. Incoraggiamo gli utenti a rimanere aggiornati sui termini dell'evento più recenti.
6. Questi termini sono considerati parte integrante delle Condizioni di utilizzo e dell'Informativa sulla privacy di MEXC. In caso di conflitto, questi termini hanno la precedenza.