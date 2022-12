2

Scegli come desideri acquistare i token cripto New Kind of Network ( NKN ).

Clicca sul link "Acquista Crypto" in alto a sinistra nella navigazione del sito Web MEXC, che mostrerà i metodi disponibili nella tua regione.

Per transazioni più fluide, puoi considerare di acquistare prima una stablecoin come USDT, quindi utilizzare quella moneta per acquistare New Kind of Network ( NKN ) sul mercato spot.

A. Acquisto con carta di credito/debito

Se sei un nuovo utente, questa è l'opzione più semplice per acquistare New Kind of Network ( NKN ). MEXC supporta sia Visa che MasterCard.

B. Trading P2P/OTC

Acquista New Kind of Network ( NKN ) direttamente da altri utenti con il servizio peer-to-peer MEXC. Offriamo assistenza e supporto di alta qualità in tutto il mondo. Tutti gli ordini e le transazioni sono protetti da escrow e MEXC.

C. Bonifico bancario globale

Deposita istantaneamente USD tramite SWIFT, Wire, PIX e ACH senza commissioni ed effettua uno scambio spot per acquistare New Kind of Network .

D. Pagamento di terze parti

MEXC offre molteplici servizi di pagamento, inclusi Simplex, Banxa, Mercuryo ecc. Ti consente di ottenere il miglior scambio spot per l'acquisto New Kind of Network .