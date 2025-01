Apa yang dimaksud dengan ZkLock (ZKLK)

ZkLock stands as a beacon of security in an era where data breaches and privacy invasions are becoming the norm. ZkLock specializes in Privacy-Preserving Machine Learning (PPML), decentralized anonymous routing, signature hardware security, user data sovereignty, and scalable privacy infrastructure. Our innovative solutions are built on the principles of federated learning, secure multiparty computation, and advanced encryption techniques, ensuring that privacy is not just an option but a standard.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ZkLock (ZKLK) Whitepaper Situs Web Resmi