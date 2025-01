Apa yang dimaksud dengan zkLend (ZEND)

zkLend is permissionless money-market protocol natively powered by Starknet, combining zk-rollup scalability, superior transaction speed and cost savings with Etheruem's security. zkLend allows users to deposit and borrow assets into protocol's liquidity pools in a seamless, trustless manner. zkLend is amongst one of the largest and earliest DeFi protocols building on Starknet since early 2022. zkLend currently supports 7 assets: USDC, USDT, DAI, ETH, wstETH, wBTC and STRK, with many more assets to come.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya zkLend (ZEND) Whitepaper Situs Web Resmi