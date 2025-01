Apa yang dimaksud dengan zkInfra (ZKIN)

Welcome to zkInfra, a groundbreaking project designed to address the twin challenges of privacy and efficiency in the rapidly evolving blockchain landscape. At the core of our mission is the integration of cutting-edge technologies—Zero-Knowledge Proofs (ZKPs), Account Abstraction (AA), and decentralized computing—to create a robust ecosystem that not only enhances the privacy and security of blockchain transactions but also simplifies user interactions and expands the capabilities of decentralized applications (dApps).

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya zkInfra (ZKIN) Whitepaper Situs Web Resmi