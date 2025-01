Apa yang dimaksud dengan ZKCrypt AI (ZKAI)

The use of AI applications and custom AI agents has increased significantly in recent times. However, the unintended exposure of user data by AI apps has led to substantial data breaches and hacks. ZKAI aims to build applications that leverage machine learning (ML) and zero-knowledge (ZK) technology, providing a protective layer for AI applications and agents. Our solutions are designed to filter and safeguard user data before it even reaches the cloud, ensuring enhanced privacy and security.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ZKCrypt AI (ZKAI) Situs Web Resmi