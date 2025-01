Apa yang dimaksud dengan Zether (ZTH)

Zether is a decentralized, miner-focused blockchain platform designed for secure and accessible digital transactions. Utilizing the Ethash proof-of-work algorithm, Zether supports smart contracts and decentralized applications (DApps) on the Ethereum Virtual Machine (EVM), ensuring compatibility and scalability. With a unique tokenomics model, Zether offers an aggressive block reward structure that decreases over time, incentivizing long-term network participation without premine or instamine. Additionally, Zether emphasizes low fees, fair coin distribution, and streamlined rewards, aiming to foster a decentralized ecosystem optimized for innovation and community involvement.

