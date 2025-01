Apa yang dimaksud dengan ZeLoop Eco Reward (ERW)

ZeLoop mobile Application motivates and guides consumers on waste collection, fighting plastic littering and rewards them using a crypto currency the Eco Reward ERW and prizes, building a community of everyday heroes sharing tips, achievement and experience. ZeLoop is also a platform than can host other eco-friendly applications for an ecosystem giving value to pro-environmental behaviors, providing continuity to all stakeholders applying sustainable practices towards a circular economy

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya ZeLoop Eco Reward (ERW) Situs Web Resmi