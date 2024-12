Apa yang dimaksud dengan ZAPO AI (ZAPO)

The first deflationary utility meme on Tron with a fully working product from launch day. We are bringing liquidity into the Tron ecosystem with our Bridge. You can swap any assets from 30+ chains into Tron and all the top tron memes. All fees collected will be used to buy back the token and send it to Justin Suns wallet. We got this inspiration from the SunPump model. Everything stays in the ecosystem!

