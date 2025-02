Apa yang dimaksud dengan Young Mids Inspired (YMII)

Young Mids Inspired (YMII) is an all-intelligent one-stop service platform. Users can complete a series of DeFi behaviors such as deposit, lending, leveraged mining, cross-chain mining, head mining, automatic compound interest, etc . in YMII. YMlI will lay out the core industries of blockchain such as meta-universe, chain game, exchange, public chain, NFT collection pledge, etc., and is committed to creating a YMII meta-universe ecology in the web3.0 era.

Sumber Daya Young Mids Inspired (YMII) Whitepaper Situs Web Resmi