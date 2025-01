Apa yang dimaksud dengan XtremeGPT (XTGPT)

We are traders passionate about AI and simplicity, which is why we created Ruby, an AI assistant available on Telegram and Discord. Ruby provides real-time crypto data, insights, and analysis to guide users through their crypto journey. Whether you're a beginner or an expert, Ruby simplifies complex trading decisions with her intuitive interface and powerful tools - including custom made model, custom graph analytics, strategies and news aggregator. It's a powerhouse in the backend.

Sumber Daya XtremeGPT (XTGPT) Whitepaper Situs Web Resmi