Apa yang dimaksud dengan XRP ARMY (ARMY)

Cult / Movement Token (meme) running in XRP Ledger for supporting and rising this coin/ledger. In a world dominated by fleeting trends and fragile communities, the XRP $ARMY stands as an unshakable force. Bold. Timeless. Fearless. The XRP ARMY will lead the charge as $XRP skyrockets to the top. The haters will see it. The doubters will hear it. But those who join will experience it. The strongest army in crypto has spoken. We shall prevail. For Ripple. For XRP. For the XRP ARMY

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya XRP ARMY (ARMY) Whitepaper Situs Web Resmi