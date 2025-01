Apa yang dimaksud dengan Xidar (IDA)

The IDA token represent a vital utility asset within the XIDAR ecosystem and play a pivotal role in all our products and services. In particular, IDA tokens will empower users with decision-making capabilities in our upcoming investment DAO and provide access to premium features within the XIDAR wallet. Additionally, we plan to announce further benefits related to our upcoming no-code dApp creator. Further details regarding the various utilities and potential governance systems are currently under review and will be revealed at the appropriate time.

Sumber Daya Xidar (IDA) Situs Web Resmi