Apa yang dimaksud dengan Xetra AI (XETRA)

XETRA AI: The AI-Powered Blockchain Development Platform XETRA AI empowers creators to transform ideas into profitable decentralized applications through advanced artificial intelligence. Our platform revolutionizes blockchain development by enabling anyone to create sophisticated dApps through natural language descriptions, while providing robust monetization opportunities through our integrated marketplace. Development Capabilities - Intuitive natural language processing for app creation - Comprehensive application generation system - Multi-chain deployment architecture (ETH, SOL, Base) - Advanced AI-driven development tools - Automated testing and optimization Application Ecosystem - Decentralized Finance (DeFi) Applications - Blockchain Games and Entertainment - Social Platforms and Communities - Analytics and Tracking Tools - Custom Business Solutions Monetization Framework - Integrated marketplace for application distribution - Flexible pricing models for creators - Direct revenue from application usage - Built-in token-based reward system - Community-driven discovery system

Sumber Daya Xetra AI (XETRA) Whitepaper Situs Web Resmi