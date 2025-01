Apa yang dimaksud dengan Wrapped Stohn Coin (WSOH)

Wrapped Stohn Coin (WSOH) is a decentralized finance (DeFi) version of Stohn Coin (SOH), designed for the Binance Smart Chain. WSOH enables users to access DeFi benefits like enhanced liquidity, faster transactions, and broader trading opportunities while retaining the value of their original Stohn holdings. The Stohn Coin Bridge allows seamless conversion between SOH and WSOH, supporting activities like staking, liquidity provision, and trading across DeFi platforms.

Sumber Daya Wrapped Stohn Coin (WSOH) Whitepaper Situs Web Resmi