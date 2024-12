Apa yang dimaksud dengan Wonderman Nation (WNDR)

Final Fantasy game mechanics, meets Axie Infinity ecosystem, meets Cryptokitties breeding – This is a play-to-earn gaming metaverse adventure like you’ve never seen before.Players can battle PvP, compete in tournaments, breed new creatures, discover NFTs during play, and blast off into the metaverse with cross-play gaming to discover new creatures on other planets, and bring them back to breed new creatures with new abilities, while marking their stake with ongoing earnings through genomic breeding royalties.

Sumber Daya Wonderman Nation (WNDR) Whitepaper Situs Web Resmi