Apa yang dimaksud dengan Wheester (WHEEE)

$WHEEE is the culture token of Trippy Hamster, who embraces a chill, colorful, and carefree perspective on life. While everyone else is busy mapping plans, setting deadlines, and stressing about the journey, Trippy Hamster simply vibes—no rush, no set destination. He never chases paths; instead, paths naturally find him. Even as the world accelerates, he stays aligned with the universe’s pace. Trippyyyyyyyyyyyyy. Not-Try Hardy.

