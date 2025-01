Apa yang dimaksud dengan WayaWolfCoin (WW)

The Crypto-coin for Online Stores Payments and Services. Our Goal: WE HAVE DECIDED TO MAKE A NEW COIN THAT HAS BENEFITS. Namely buying items in the maketplace at Cryptopia listed by certain members. One online store has already agreed to take WayaWolfCoin as a form of payment. One major goal is to make the coin a source of payment for online stores and services. We are striving to build a community around this coin to serve the needs of online commerce. WayaWolfCoin had a fair launch with no premine and is pure Proof of Work.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya WayaWolfCoin (WW) Situs Web Resmi