Apa yang dimaksud dengan VKAX (VKAX)

VKAX is an experimental, community owned cryptocurrency which mirrors parts of the open source Bitcoin and Dash code base. This means VKAX gains the power of the UTXO blockchain model as well as the benefits of masternodes – which allow qualified holders to earn a share of the block reward. The Mike mining algorithm is based on the asic-proof Ghostrider which ensures that the VKAX network has one CPU, one vote. Through upgrades and hardforks, the community can guarantee that VKAX remains ASIC resistant. Anyone is free to participate and interact with the VKAX network – you are encouraged to start by running a wallet!

Sumber Daya VKAX (VKAX) Whitepaper Situs Web Resmi