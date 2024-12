Apa yang dimaksud dengan Virtual USD (VUSD)

VUSD (Virtual USD) is a centralised stablecoin fully backed by 1:1 onchain reserves, offering transparent and verifiable security. Built on the Ethereum blockchain, VUSD combines stability with innovation, enabling fast, low-cost global transfers. The reserves backing VUSD are fully transparent and accessible onchain, ensuring trust and reliability. Minting and redeeming VUSD are managed through authorised partners.

Sumber Daya Virtual USD (VUSD) Whitepaper Situs Web Resmi