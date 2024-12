Apa yang dimaksud dengan Viberate (VIB)

Viberate is a platform that joins the entire live music ecosystem under one roof. Currently it acts as IMDB for live music, where profiles of musicians are ranked according to their online popularity. It is built and curated by the Viberate user community. Our end game is to disrupt the music industry as we know it by becoming the biggest global talent marketplace. Viberate’s database, community, holistic approach and marketplace features are the four elements that make its service unique and revolutionary.

Sumber Daya Viberate (VIB) Whitepaper Situs Web Resmi