Apa yang dimaksud dengan VEE (VEE)

The VEE token is a key part of the Zeeverse ecosystem, a blockchain-based game that focuses on creating a stable in-game economy using its utility token, $VEE. The game utilizes an off-chain point system pegged to the market value of $VEE to ensure that in-game transactions and rewards remain stable, even during market volatility. Zeeverse aims to offer a sustainable economic model where the value of $VEE can fluctuate in the open market while the in-game economy stays consistent.

Sumber Daya VEE (VEE) Situs Web Resmi