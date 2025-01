Apa yang dimaksud dengan USDtez (USDTZ)

USDtez (USDtz) is the first USD stablecoin and first FIAT stablecoin on Tezos. Fully-convertible, USDtz is backed 1-1 with FIAT, keeping full and transparent reserves and enabling a secure, scalable, and dApp programmable source of liquidity. Its contract and collateral reserve is audited monthly, with audit/attestation reports published on the USDtz website. USDtez is an open-source project built by multiple firms in the Tezos ecosystem, coordinated by StableTech (Tezos Stable Technologies, Ltd). StableTech is governed by Tezos Stablecoin Foundation — a non-shareholder foundation.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya USDtez (USDTZ) Situs Web Resmi