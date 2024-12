Apa yang dimaksud dengan UNKJD (MBS)

MonkeyLeague is the next-gen esports metaverse that enables players to Create, Play, Compete, and Earn. MonkeyLeague combines high-production-value, multiplayer gaming with Solana blockchain, NFTs, and decentralized finance to deliver an exciting, turn-based, play-to-earn soccer game that’s easy to learn yet hard to master. Play in Three Modes: 1. Player vs Environment: Training mode played against the computer 2. Player vs Player: Classic game where each team is controlled by users 3. Team vs Team: Each team is controlled and played by multiple users

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya UNKJD (MBS) Situs Web Resmi