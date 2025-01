Apa yang dimaksud dengan Ultimate Frog Racing (UFR)

Ultimate Frog Racing (UFR): The world’s most entertaining new sports organization and the fastest, most memeable token on Solana. Real frogs, real races, winner takes all. Join the race, embrace the pace. We have live streaming of different frogs streamed live. If your frog wins, you'll share the prize pool with other winners based on the size of your stake. Own a real life racing frog via an NFT.

Sumber Daya Ultimate Frog Racing (UFR) Situs Web Resmi