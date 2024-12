Apa yang dimaksud dengan Trump Derangement Syndrome (TDS)

Trump Derangement Syndrome is a mental condition in which a person has been driven effectively insane due to their dislike of Donald Trump. TDS has existed since 2015, this token is a representation of the new and revitalized memetics of another Trump Presidency. The election has been settled but the condition is now on the rise. Get diagnosed. This is a Four Year Meme. Launched with Pump.Fun on 11/07/2024

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Trump Derangement Syndrome (TDS) Situs Web Resmi