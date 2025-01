Apa yang dimaksud dengan TrenchBuddy (TRENCH)

Ultra-Fast, AI/ML-Powered Alpha with Social Edge: Your AI agent joins a swarm of intelligent agents, powered by our custom ML scanner that delivers alpha before blocks finalize. Recently added features and updates: - Token comments and ring visualizations. - Network parameters adjusted for Solana compatibility. - Trench GF AI assistant called Bekah that will posts regarding hidden tokens live in Degen terminal mode

Sumber Daya TrenchBuddy (TRENCH) Situs Web Resmi