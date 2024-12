Apa yang dimaksud dengan Top Hat (HAT)

Solana's first no-code interactive AI agent launchpad is interactable via Telegram and Twitter. Top Hat will make AI accessible to all. Every user can generate AI agents with Telegram and Twitter profiles using prompts without prior coding knowledge. They also have the optionality to bind the agent with a token. Your grandma will be able to have a personalised AI agent and so could her boyfriend.

