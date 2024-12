Apa yang dimaksud dengan Tierion (TNT)

Tierion is launching a universal platform for data verification that operates at massive scale. Businesses safeguard and notarize important documents such as property titles and contracts to ensure anyone can prove their veracity. Surprisingly, there isn’t a universal equivalent for safeguarding digital data. Companies in healthcare, insurance, and financial services are trusted with safeguarding huge volumes of critical data. Proving the authenticity of information within these industries is currently cumbersome, expensive, and in many cases impossible.

MEXC adalah bursa mata uang kripto terkemuka yang dipercaya oleh lebih dari 10 juta pengguna di seluruh dunia. MEXC dikenal sebagai bursa yang menawarkan pilihan token terbanyak, listing token tercepat, dan biaya trading terendah di pasar. Bergabunglah dengan MEXC sekarang juga untuk menikmati likuiditas terbaik dan biaya paling kompetitif di pasar!

Sumber Daya Tierion (TNT) Whitepaper Situs Web Resmi